Stiri pe aceeasi tema

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Ucraina considera ca nu are sens sa isi inchida spatiul aerian in contextul tensiunilor cu Rusia, a afirmat, duminica, un consilier al sefului de cabinet al presedintelui ucrainean, potrivit Reuters. “Cel mai important este ca Ucraina considera ca nu are sens sa isi inchida spatiul aerian.…

- În timp ce analiștii, jurnaliștii și politicienii fac tot felul de scenarii și prognoze legate de ce se va întâmpla în criza de la granița de est a Ucrainei, care sunt opțiunile și care va fi urmatoarea mișcare a lui Valdimir Putin dupa negocierile de vineri de la Geneva, mulți…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- Ucraina a declarat ca dețin unele „dovezi” care arata implicarea Rusiei in atacul cibernetic de amploare ce a vizat saptamana aceasta mai multe ministere si site-uri guvernamentale ucrainene. Potrivit reprezentanților Ministerului pentru Digitalizare, obiectivul atacului cibernetic este de a „destabiliza…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Saptamana viitoare ar putea avea loc unul dintre cele mai semnificative și definitorii momente in relațiile dintre NATO și Rusia de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, scrie, intr-o analiza, CNN. Miercuri, reprezentanți ai NATO, ai celor 30 de state membre și ai Federației Ruse se vor…