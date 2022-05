Politia din Berlin a interzis arborarea steagurilor rusesti si ucrainene la locurile de comemorare a celui de-al Doilea Razboi Mondial in timpul evenimentelor care marcheaza aniversarea sfarsitului razboiului in capitala germana, scrie BBC. Politia a precizat si ca steagurile autoproclamatelor republici populare Donetk si Luhansk, precum si simbolurile de razboi rusesti V si Z vor fi, de asemenea, interzise in timpul ceremoniilor de duminica si luni. Ambasadorul ucrainean in Germania, Andriy Melnyk, si-a exprimat indignarea fata de aceasta interdictie, despre care a spus ca echivaleaza cu acordarea…