- Direcția de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) a sfatuit publicul rus sa stea departe de parada din 9 mai din Piața Roșie din Moscova unde va fi sarbatorita Ziua Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial și sa evite apropierea de criminalii de razboi și echipamentele militare.

- Rusia nu invita niciun sef de stat sau de guvern strain la parada militara din 9 mai, in cel de-al doilea an de razboi al Kremlinului impotriva Ucrainei, relateaza DPA. Vladimir Putin a luat aceasta hotarare susținand ca nu este o aniversare speciala a evenimentelor, și de aceea nu va invita conducatorii…

- Deputatii rusi au votat, marti, pentru introducerea pedepsei cu inchisoarea pe viata pentru tradare, masura fiind parte a unei campanii mai ample prin care autorițațile de la Moscova vor sa inmulțeasca pedepsele impotriva persoanelor percepute drept tradatori, potrivit Agerpres. Duma de Stat, camera…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, luni, ca exista o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice, atunci cand a fost intrebat daca este posibil ca Moscova sa se afle in spatele aparitiei recente a unor documente clasificate care se refera in special la invazia…

- Acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, a anuntat marti agentia de stiri TASS, care il citeaza pe ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko. Luni, Rusia a sugerat reinnoirea acordului – care…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni ca Rusia planuiește sa foloseasca sabotori straini pentru a…