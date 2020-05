Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene vor marca vineri prin ceremonii discrete Ziua Victoriei in Europa, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, noteaza DPA. Ziua de 8 mai este sarbatorita in general in Europa ca VE Day, Ziua Victoriei in Europa, insa in acest…

- Mai multe actiuni judiciare colective impotriva administratiei din China au fost lansate deja in Statele Unite. Inițiatorii solicita daune materiale de mii de miliarde de dolari pentru efectele pandemiei.

- Grand Prix-urile Italiei si Cataloniei la MotoGP au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, marti, organizatorii, potrivit news.ro.Marele Premiu al Italiei urma sa aiba loc la 31 de mai, iar cel al Cataloniei la 7 iunie. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Vești deloc incurajatoare au venit și sambata din cunoscutele focare ale pandemiei de coronavirus. In lume, informeaza presa franceza de sambata dimineața, coronavirusul a luat viața a peste 57.000 persoane, prioritar in Europa, Statele Unite și in Regatul Unit (14.700 morți in Italia, peste 11.000…

- Tot mai mulți oameni vor avea nevoie de ajutor guvernamental, deoarece companiile continua sa iși inchida ușile și sa trimita munictorii acasa pentru a limita raspandirea coronavirusului. Este cel mai mare numar de cereri de șomaj din istorie, de cand departamentul a inceput sa monitorizeze și sa…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen și Alianța Fiat-Chrysler și-au propus ca fuziunea anunțata in luna octombrie a anului trecut sa fie finalizata oficial cel tarziu la inceputul anului 2021. Echipele de avocați ale celor doi mari constructori continua sa lucreze la actele necesare pentru a primi acordul autoritaților…