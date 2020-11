Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au…

- Ceremonii militare si religioase in format restrans vor avea loc miercuri, de Ziua Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii, informeaza MApN.In Capitala, de la ora 10,45, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele…

- La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au…

- Ziarul Unirea MAINE| ”Ziua Veteranilor din teatrele de operații”, marcata la Alba Iulia. Slujba religioasa și depuneri de coroane și jerbe la Cimitirul Eroilor Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi marcata miercuri, 11 noiembrie 2020, și la Alba Iulia. Incepand cu ora 10.30, la Cimitirul Eroilor…

- Piețele acoperite, cum ar fi Hala Obor din București, se vor inchide pentru a se preveni raspandirea noului Coronavirus. Decizia nu ar urma sa le afecteze pe cele organizate in spații deschise. In opinia premierului Ludovic Orban, masura este necesara și ar urma sa fie aplicata de luni deoarece sunt…

- CEREMONIE…Ziua Armatei Romane a fost marcata pe 25 octombrie, la Vaslui, printr-o ceremonie desfasurata la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Razboi Mondial, renovat in totalitate de curand. Evenimentul a inceput cu intonarea imnului national si a continuat cu un moment sustinut de recitatorul…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) anunța ca duminica, 25 octombrie, Ziua Armatei Romane va fi marcata printr-o serie de manifestari organizate in format restrans, fara public. Potrivit unui comunicat al MApN, Ziua Armatei Romaniei va fi sarbatorita printr-o serie de manifestari organizate, in format…

- Castigatorii premiilor Tony, care recompenseaza excelenta in teatru pe Broadway, vor fi anuntati intr-o ceremonie online ce va avea loc toamna aceasta, au anuntat organizatorii fara a preciza data exacta.Trofeele urmau sa fie acordate in luna iunie, insa gala a fost amanata indefinit din cauza…