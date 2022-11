Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa intre sau nu in Spațiul Schengen, Romania are o cu totul alta adevarata mare problema. Cu adevarat mare! Atat diplomatic, cat mai ales din punct de vedere al percepției internaționale… Pentru ca, in ciuda anilor care se tot strang in spatele Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii,…

- EBU – organizatorul competitiei – a decis ca Marea Britanie sa fie gazda editiei din 2023 in numele Ucrainei, castigatoarea din acest an. Logo-ul evenimentului va contine steagul Ucrainei, informeaza TVR. Cele 3 show-uri ale concursului Eurovision se vor desfasura pe 9, 11 si 13 mai 2023 pe Liverpool…

- Schimbarea nu este niciodata o sarcina usoara, dar inovatia continua poate deveni un factor-cheie pentru o lume mai bine conectata, a declarat, joi, noul secretar general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU), Doreen Bogdan-Martin, in discursul rostit dupa anuntarea rezultatului scrutinului…

- La Baza Militara de Instruire a Armatei Nationale, astazi, a avut loc ceremonia de deschidere a exercitiului multinational „Scutul de Foc-2022”, la care participa militari ai Armatei Naționale, reprezentanți ai structurilor de forța din Republica Moldova, militari din Romania si Statele Unite ale Americii.

- Elita mondiala la sarituri cu schiurile vine la Cupa Mondiala de Vara – Grand Prix, de la Rașnov Cum sporturile de iarna au depașit de mult caracterul sezonier, pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov sunt așteptați sa evolueze numeroși campioni olimpici și mondiali. Pista de aterizare este acoperita…

- "Au trecut 21 de ani de la atacurile teroriste care au insemnat soc, teama si durere pentru intreaga lume. Tragedia natiunii americane, impartasita de intreaga planeta, a lovit in fibra libertatii si democratiei - increderea si respectul fata de celalalt. Cinstim memoria celor care au plecat dintre…

- Al Capone este, cu siguranța, unul dintre cei mai populari oameni ai mafiei din Statele Unite ale Americii . Acesta a fost unul dintre cele mai populare subiecte din presa, prin anii 1920, transformandu-l pe Al Capone intr-o adevarata personalitate. Insa, chiar daca toata lumea a auzit de el, puțini…

- Conform site-ului “Realitatea.net”, cancelarul german Olaf Scholz a propus luni, intr-un discurs la Praga, ca Uniunea Europeana sa poata lua deciziile de politica externa și de fis-calitate/taxare cu votul majoritații statelor membre, și nu cu unanimitate, cum se intimpla acum.O astfel de schimbare,…