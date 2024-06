Stiri pe aceeasi tema

- Celebra casa de moda Louis Vuitton este acuzata ca folosește camași inspirate de portul popular romanesc, fara a menționa originea. Din acest motiv, a fost lansata o campanie prin care se cere ca piesele sa fie scoase din colecție pana la ”creditarea orig

- Robert Pickton, cel mai mare criminal in serie din istoria Canadei si care este considerat responsabil pentru moartea a peste 50 de femei, a murit, dupa ce a fost atacat in inchisoarea in care isi ispasea sentinta. Serviciul Penitenciarelor din Canada a anuntat decesul lui Pickton, in varsta de 74 de…

- Un baiat in virsta de 14 ani, Jamie Lee, care pescuia cu prietenii la Comox Wharf din Vancouver, Canada, a gasit un portofel pierdut in urma cu 33 de ani. Nick Chowdhury a declarat ca in 1991 pescuia in același loc cind a pus portofelul pe stinci pentru a-l impiedica sa cada in apa. "Intr-o dupa-amiaza…

- Timid, oameni iubitori de frumos și – de apreciat –, in mod deosebit, tineri, au inceput sa se inveșmanteze in portul stramoșilor la sarbatorile religioase ori la cele cu caracter istoric, ajungandu-se astazi ca purtarea costumului popular sa devina un adevarat curent „etno”. The post PORTUL STRAMOȘILOR…

- Miercuri, 24 aprilie, intr-o atmosfera plina de tradiție și bucuria premergatoare sarbatorilor pascale, la Muzeul Apelor „Mihai Bacescu" din Falticeni a fost vernisata expozitia temporara „Costumul popular romanesc, tezaur inestimabil de creativitate și personalitate ...

- Romania are de acum oficial o noua stațiune pe litoral, recunoscuta de Ministerul Turismului care i-a alocat și buget pentru acest an. Noua in acte, pentru ca in realitate aceasta stațiune exista de ani buni, numai ca, acum, autoritatile au decis ca mai este nevoie de inca o Organizatie de Management…