Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, in ziua de 16 februarie, cand era așteptat atacul rusesc asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenskiy le-a urat cetațenilor o „Zi a Unitații” fericita. Asta, in vreme ce in Ucraina s-a celebrat o sarbatoare naționala improvizata. Volodimir Zelenskiy declara luni seara ca 16…

- Ucrainenii au cantat imnul național miercuri, 16 februarie, cand sursele politice Occidentale anunțau o iminenta invazie a Rusiei, relateaza Reuters.Steagurile Ucrainene au a fluturat pe toate cladirile publice in ”Ziua Unitații”, o sarbatoare anunțata de președintele Volodimir Zelenski saptamana aceasta,…

- Ucrainenii au arborat drapelul national si au cantat imnul tarii, miercuri, pentru a-si arata unitatea in fata unei potentiale invazii rusesti, informeaza Reuters. Ucrainenii au arborat steagul national in culorile galben si albastru pe diferite institutii, inclusiv scoli, spitale si magazine pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit recent despre un eventual atac al Rusiei asupra țarii sale. Zelenski a transmis ca potrivit informațiilor care i-au revenit din partea SUA, Federația Rusa ar urma sa invadeze Ucraina miercuri, 16 februarie. In acest context, preșdintele ucrainean a…

- Volodymyr Zelensky, mesaj pentru țara: „16 februarie va fi ziua atacului”. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a facut pe pagina sa de Facebook anunțul de care ne-am temut cu toții: „16 februarie va fi ziua atacului”, ziua cand Ucraina va fi invadata de Rusia. Vestea a cazut ca un trasnet, caci…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis recent un mesaj in care a vorbit despre „taria” țarii sale in condițiile in care o invazie ruseasca devine tot mai iminenta. Liderul ucrainean a spus, conform BBC, ca a aflat de informațiile SUA conform carora Rusia ar urma sa invadeze Ucraina miercuri.…

- Andrei Caramitru susține ca, intr-o situație normala, premierul Nicolae Ciuca ar fi trebuit sa plece pentru acuzațiile de plagiat, dar pentru ca suntem in fața unui atac iminent al Rusiei asupra Ucrainei ar fi total neproductiv pentru Romania sa ramana fara premier tocmai in acest moment. ”Teoretic…

- Nicio "scurgere de date personale" nu a fost constatata imediat dupa atacul cibernetic impotriva unor site-uri guvernamentale in Ucraina, au anuntat serviciile de informatii ale tarii, asigurand ca paginile vizate vor fi restabilite in scurt timp, relateaza vineri France Presse, potrivit Agerpres.…