Ziua Unirii, sarbatorita in doua locuri diferite in Focsani, pentru ca autoritatile nu s-au inteles

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale nu s-au inteles in privinta organizarii manifestarilor dedicate Zilei Unirii Principatelor la Focsani, al doilea oras al Micii Uniri, dupa Iasi. Prin urmare, Prefectura Vrancea a realizat propriul program, iar Primaria Focsani a organizat alt program.

- Colectivul Colegiului Tehnic Auto „Traian Vuia” din Focșani a organizat un eveniment deosebit, dedicat Micii Uniri de la 1859. Activitatea, organizata de catedra de istorie in colaborare cu biblioteca colegiului, s-a realizat in contextul serbarii a 161 ani de la Unirea Principatelor Romane sub domnia…

- Autorizațiile pentru construcții în capitala se ofereau anterior ilegal contrar unei sume de la 50 la 100 de euro. Declarația aparține președintelui Igor Dodon și au fost facute în cadrul unui proiect video, cu primarul de Chișinau, Ion Ceban. «Autorizațiiile de construcții,…

- Autoritatile sustin ca elevii sunt din localitate, acolo unde microbuzul nu asigura transport. Masina pusa la dispozitie de Primarie face curse doar in afara localitatii, aducand copii de la distante mai mari. Scoala gimnaziala are un microbuz scolar cu 17 locuri ce transporta 60 de elevi in 5 curse…

- Infrastructura demna de zonele de razboi, aspect de vechi și ponosit, tineri puțini și lipsa speranței par a fi trasaturile definitorii ale așezarii dunarene. Oamenii mai scapa printre dinți cate o nemulțumire, mai o injuratura și… viața merge inainte. La fel ca undele marețului fluviu.…