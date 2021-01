Ziua Unirii la Constanta. Unde se organizeaza si cine participa

Stiri pe aceeasi tema

- MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane: Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești.

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in colaborare cu Muzeul Militar National „Regelele Ferdinand I” – Filiala Bacau, Arhivele Naționale Bacau si Fundatia cultural-stiintifica „Iulian Antonescu”, organizeaza in data de 24 ianuarie 2021, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859.…

- Manifestarile oficiale de la Iasi dedicate aniversarii Zilei Unirii Principatelor Romane, programate duminica, se vor desfasura intr-un cadru restrans, fara discursurile politicienilor si fara traditionala hora, anunța news.ro . Potrivit primariei locale, manifestarile de la Iasi din 24 ianuarie se…

- Colegiul Medicilor din Romania lanseaza un demers in premiera: o conferința tip webinar intitulata Vaccinarea COVID-19 pe ințelesul tuturor: ce cunoaștem, ce dovezi științifice exista? Evenimentul, organizat sub forma unui webinar, se va desfașura, vineri 8 ianuarie, de la ora 18:30 la ora 20:30.…

- In a doua jumatate a secolului al XIX-lea, accentuata decadere a Imperiului Otoman, concomitent cu creșterea apetitului Imperiului Țarist de a anexa noi teritorii in drumul sau spre Constantinopol, planuit de catre imparatul Petru cel Mare, a deschis inevitabil și „problema romaneasca”. In vara anului…

- Un decembrie bogat in evenimente pentru prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj. Echipa de pe malul Timișului are „programare” in campionat, pe teren propriu, iar apoi va merge in Spania, pentru partidele din Challenge Cup. In aceasta saptamana, mai exact joi, vineri și sambata, la Lugoj, va avea…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat, joi, ca in Constanta nu se interzic slujbele religioase, dar se organizeaza in anumite conditii, deoarece zona este carantinata. "La Constanta este o situatie speciala, pentru ca municipiul Constanta este in carantina. La propunerea DSP, cu avizul Comitetului…

- Secretarul de stat in domeniul culturii Andrei Chistol a participat la inaugurarea expoziției „Sergiu Cuciuc – pictura” organizata in incinta Muzeului Național de Arta a Moldovei, cu ocazia aniversarii a 80 de ani de la nașterea artistului plastic. „Contribuția adusa de Sergiu Cuciuc la dezvoltarea…