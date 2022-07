Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații de trafic de influența pe numele unui polițist din Giroc. El a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce ar fi primit 13.000 de euro pentru a intermedia recuperarea unor terenuri intravilane in localitatea de langa Timișoara. Banii ar fi trebuit sa ajunga la un judecator din București, prin intermediul…

- Iulia și Alex urmau sa faca nunta, insa femeia de 33 de ani din Timișoara a recurs la un gest șocant și s-a aruncat de pe un bloc din Timișoara impreuna cu cei doi copii. In urma cu mai mult timp, barbatul avea banuieli de infidelitate in ceea ce o privește pe femeie.

- Asociația culturala „Oaza” deschide la Timișoara atelierul de film „Istoria cinemaului povestita tinerilor din scaunul regizorului”, avandu-l drept invitat pe regizorul Cristi Puiu, primul eveniment fiind programat in 6 și 7 mai, de la ora 17:00, in sala multifuncționala a consiliului județean. Cristi…

- Cea mai buna prietena a Iuliei, femeia care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii in brațe, susține ca aceasta nu era in depresie, dar ca mereu și-a dorit stabilitate in relații. Iuliei i-ar fi fost teama sa nu ramana singura cu cei doi copii, dupa divorț.

- Pasajul care leaga Timișoara de zona Polona, respectiv de Utvin, in zona fostei fabrici de zahar, are nevoie de intervenții serioase, aproximate la o valoare de 19 milioane de euro. Documentația pentru reabilitarea sa a fost finalizata, proiectul urmand sa ajunga pe masa consilierilor locali.

- Marti, in jurul orei 10, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe bulevardul Dambovița din Timișoara, au fost gasite 3 persoane in stare de inconștiența. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 33 de ani s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje…

- Proiectul unui velodrom ridicat in zona Lipovei merge inainte. Deocamdata se lucreaza la partea birocratica, urmeaza etapa in care se va solicita obținerea avizelor necesare. Inițial considerata … nastrușnica ideea unui velodrom la Timișoara merge inainte. Viceprimarul Cosmin Tabara spune ca acum se…

- Capitala Banatului a reușit sa primeasca in administrare Padurea Verde, dar, din cauza unor probleme birocratice, ar putea ajunge in situația sa o piarda din nou. Problemele sunt legate de aleile din incinta parcului, respectiv de situația unor linii electrice. Viceprimarul Cosmin Tabara spune ca se…