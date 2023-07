Ziua Transportului Public Local, celebrată și la Timișoara. Ce evenimente sunt programate Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca sambata, 8 iulie, aniverseaza 154 de ani de la apariția primului tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al Romaniei și sarbatorește, totodata, Ziua Transportului Public Local. „Dorim sa marcam aceasta ocazie prin organizarea unor evenimente care sa completeze experiența expoziției de tramvaie de patrimoniu […] Articolul Ziua Transportului Public Local, celebrata și la Timișoara. Ce evenimente sunt programate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

