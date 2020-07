Ziua Timișoarei va fi sarbatorita, in acest an, cu mult mai puțin fast decat in trecut, din cauza pandemiei generata de coronavirus. Autoritațile pregatesc un spectacol folcloric in Parcul Rozelor, la care va participa un numar limitat de timișoreni, in baza unor invitații pe care le vor obține de la casa de cultura. Spectacolul va […] Articolul Ziua Timișoarei in pandemie: spectacol folcloric cu pastrarea distanțarii sociale și intrare pe baza de invitație a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .