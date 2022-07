Stiri pe aceeasi tema

- David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, a declarat, vineri, la receptia de Ziua Independentei, ca „Romania lasa o amprenta pozitiva asupra lumii”, amintind in acest sens reactia fata de refugiatii din Ucraina si pozitia de la recentul Summit NATO de la Madrid,…

- Ministrul Agriculturii a fost chemat ieri la Ambasada americana din București. Adrian Chesnoiu a avut o intalnire cu insarcinatul pentru afaceri al Ambasadei SUA, David Muniz, in contextul tot mai complicat din regiunea Marii Negre. Porturile romanești ar putea fi „sarite din schema“ Cei doi oficiali…

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- „Pentru mine, ca roman american, este un eveniment deosebit de important venirea doamnei Biden la București și este un alt exemplu ca romanii iși acorda o mare atenție, un mare respect și este o oportunitate formidabila pentru țara noastra de a ieși in fața, de a se etala și de a deveni mai relevanta…

- Implinirea a 10 ani de la infiintarea Bazei Militare 99 Deveselu a fost marcata, vineri, printr-o ceremonie oficiala si prin decorarea Drapelului de lupta al unitatii, eveniment la care au participat secretarul de stat din cadrul Ministerului Apararii Nationale Simona Cojocaru, seful Statului Major…

- Medicii infectionisti atrag atentia asupra faptului ca numarul de cazuri de hepatita virala ar putea creste o data cu revenirea copiilor in scoli, dupa vacanta. Pentru a preveni acest lucru, specialistii recomanda respectarea cu strictete a regulilor de igiena atat de catre copiii cat si de catre adulti.…

- Mi-am permis sa aștept sa vad reacțiile Bucureștiului la ce s-a intamplat la Targul de Turism de la New York. S-a demonstrat ca distanța fizica dintre Statele Unite ale Americii și Romania nu poate fi acoperita de performanțele tehnologice in comunicare. Adevarat, Targul de Turism de acolo a fost un…

- Polițiști Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Structura Centrala efectueaza cercetari intr-o cauza penala, deschisa in urma transmiterii, de catre autoritațile din Statele Unite ale Americii, a unei cereri de comisie rogatorie, care privește mai mulți cetațeni romani, cercetați sub…