10 aprilie – „Ziua Sportului Curat”, dedicata luptei impotriva dopajului in sport. Initiativa a apartinut Agentiei Nationale Anti-Doping si a fost adoptata prin Hotararea de Guvern nr.240 din 06.IV.2016; prin Legea 367/2006 Romania a aderat la prevederile Conventiei internationale impotriva dopajului in sport si a Codului Mondial Anti-Doping, angajandu-se astfel sa transpuna, la nivel national, masurile legislative in domeniul anti-doping, precum si politicile anti-doping la nivel mondial. „Ziua Sportului curat” („Play True Day”) a fost stabilita, in 2013, prin „Declaratia de la Montevideo”,…