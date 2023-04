Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au depistat, intr-un “camion incarcat cu diverse produse”, condus de un cetatean ucrainean, 1.200 pistoale suspecte a fi letale și supuse autorizarii. Armele vor fi trimise spre expertizare. Citește și: Video. Rascoala la Botesti impotriva OMV Petrom! “In…

- 1.200 de pistoale suspecte de a fi arme letale au fost gasite intr-un camion care incerca sa intre in Romania prin Negru Voda, condus de un cetatean ucrainean. Joi la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean ucrainean, in varsta de 54 de ani, la volanul…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania la aproape un an de la inceputul invaziei ruse, inclusv in cele doua saptamani preconflict, a trecut de 3,6 milioane, releva datele transmise joi de Politia de Frontiera,potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani, cautati de autoritatile din Germania, respectiv Austria, condamnati in respectivele tari pentru vatamare corporala si furt, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Circulația camioanelor prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea va fi restricționata, dupa ce autoritațile din Ucraina au anunțat inchiderea traseului Reni-Odessa din cauza ninsorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politisti de frontiera din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Stanca impreuna cu lucratori vamali au depistat un cetatean din Republica Moldova, care avea ascunse in bagajele personale 459 de comprimate si 27 de fiole de substanta anabolizanta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Aproximativ 50 de migranti din diferite tari au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi in autovehicule verificate in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agepres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Traficul feroviar transfrontalier dintre Romania si Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Valea Viseului a fost reluat marti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…