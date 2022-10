Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,05 dolari, sau 3,5%, la 89,32 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au urcat cu 3,65 dolari, sau cu 4,7%, pana la 82,15 dolari pe baril. Analistii au spus ca preturile petrolului, in scadere cu…

- Romanii iși pot lua adio de la cașcaval. In curand branzeturile vor fi doar in reclame, cel puțin asta ne avertizeaza producatorii. Un kilogram de cașcaval ar putea ajunge sa costa și 100 de lei. Nu doar branzeturile se scumpesc tot mai mult. Și prețul painii a fost majorat. Proprietarii de brutarii…

- Recenta analiza a Consiliului Concurenței este oarecum surprinzatoare și transmite un semnal la calm. Cu alte cuvinte, protestele fața de scumpirile in cascada a carburanților nu sunt justificate, spun cei de la Concurența: “PREȚURILE LA POMPA ALE CARBURANȚILOR REFLECTA COTAȚIILE INTERNAȚIONALE PLATTS.…

- Preturile carburantilor in statiile de alimentare au o evolutie similara cu cea a cotatiilor internationale Platts pentru benzina si motorina, dar cu o diferenta de cateva zile, a constatat Consiliul Concurentei in urma unui studiu care reanalizeaza modul in care

- Analiștii britanici spun ca factura medie la energie va crește cu 80% in octombrie, pe fondul crizei din Europa, scrie site-ul britanic iNews. Vanzarile de lemne de foc sunt in creștere in Marea Britanie, pe masura ce gospodariile incearca sa iși faca provizii de combustibil, in așteptarea crizei energetice…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari pe baril pana la ora 17:19 GMT (20:19 ora Romaniei), dupa ce a coborat la un minim al sesiunii de 99,09 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 4,93 dolari,…

- Preturile alimentelor agricole au crescut cu 31% in 2021 si vor mai creste cu inca 23% in 2022 pe fondul unei majorari generale a costurilor asociate (combustibil, electricitate, ingrasaminte), potrivit unei analize efectuate de specialistii Allianz Trade.