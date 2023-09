Stiri pe aceeasi tema

- Piata locala de capital a inchis sesiunea de tranzactionare de marti, 19 septembrie, cu un nou maxim istoric prin prisma indicelui de referinta BET, ajuns la 14.323 de puncte, dupa un plus de 1,02%, conform datelor BVB citate de Ziarul Financiar.De altfel, indicele principal al Bursei de la Bucuresti…

- Romanii au subscris 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile ale ofertei prin care Ministerul Finantelor vinde titluri de stat Fidelis, arata o analiza realizata de Ziarul Financiar.Micii investitori au alocat 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile de subscriere de titluri de…

- ” Piata locala de capital (segmentul reglementat si sistemul multilateral de tranzactionare – SMT) a ajuns la o capitalizare bursiera de 211 miliarde de lei in 2022, in scadere cu 15% fata de nivelul din anul anterior, pe fondul incertitudinilor geopolitice si economice”, potrivit celei de-a sasea editii…

- Bogdan Badea, presedintele Directoratului Hidroelectrica (H2O), si Karoly Borbely, membru in Consiliul de Supraveghere al companiei, au cumparat actiuni ale producatorului de energie atat in oferta publica cat si in prima zi de tranzactionare a titlurilor H2O, dupa cum reiese din rapoartele publicate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, ca listarea la Bursa a actiunilor Hidroelectrica va aduce avantaje de ordin economic, financiar si investitional pentru Romania. “Listarea mult asteptata a actiunilor societatii Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania…

- ”Astazi este o zi istorica pentru Bursa de Valori Bucuresti. Este ziua in care compania Hidroelectrica intra la tranzactionare si stabileste, astfel, un nou record pentru oferta publica initiala la bursa romaneasca. Se incheie, astfel, procesul de listare al Hidroelectrica, o decizie corecta si…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…