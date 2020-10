Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca, potrivit specialiștilor, masca este extrem de utila pentru evitarea raspandirii virusului, iar recomandarea lui este ca oamenii sa poarte masca tot timpul...

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 116.415 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.767 de noi imbolnaviri din 24.544 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.550 de decese, din care 47 in ultimele 24…

- Silviu Carligeanu, un tanar din Bacau care s-a infectat cu coronavirus, le-a povestit oamenilor pe Facebook experiența sa cu teribilul virus. In opinia sa, „pericolul de infectare e in primul rand la contactul cu alte persoane, nu la suprafețe”. „Experienta mea cu SARS-CoV-2 In primele luni de carantina…

- "Inainte de a purta orice discuție despre introducerea obligativitații purtarii maștii de protecție in aer liber, dl Orban și Guvernul PNL trebuie sa faca mai intai urmatorul lucru: sa dea persoanelor vulnerabile maștile de protecție promise! Sunt deja zile bune de cand licitația a avut loc!…