Un nou bilant-record al infectarilor din ultimele 24 de ore, in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.590 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Este cel mai grav bilant zilnic de la debutul pandemiei. Dintre acestea, peste 2.500 de cazuri noi sunt in […]