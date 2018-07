Stiri pe aceeasi tema

- S-au inmultit cazurile de oameni disparuti de la domiciliu. Sau cel putin politia face publice in mai mare masura aceste situatii. Aproape zilnic, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova transmite presei cazuri de persoane plecate de la domiciliu, din diferite localitati ale judetului, despre care…

- F. T. A scazut numarul infractiunilor stradale… Un trend descendent s-a cunoscut si in ceea ce priveste furturile sau spargerile din locuinte… Totodata, cifrele referitoare la autoturismele sparte sau furate au fost descrescatoare… Cam acestea sunt capitolele de referinta vizavi de contraventiile si…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o minora de 13 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul din Calugareni și nu a mai revenit. Minora se numește Mocanu Viorica Larisa Alina și are 13 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat,…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o fata in varsta de 15 ani, din Poienarii Burchii, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 22.00, Secția de Poliție Rurala nr. 7 Cocoraștii Colț a fost sesizata cu privire la faptul ca Tudor Simona Valentina,…

- Doua tiruri au fost implicate intr-un grav accident rutier produs noaptea trecuta pe DN1. Ambele tiruri se deplasau in aceeași direcție (spre Brașov), cel din spate izbind camionul din fața sa. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, in urma impactului, vehiculele au…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta un barbat de 46 de ani, din Bertea, care a plecat de la stana unde era angajat și nu a mai revenit. Persoana disparuta se numește Moise Ion, are 46 ani, a plecat de la stana din Bertea unde era angajat și nu a mai revenit. Au fost demarate,…

- Zece persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate in judetul Prahova si municipiile Galati si Braila pentru destructurarea unei grupari specializate in traficul de droguri de risc si substante cu efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul Judetean de Politie…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o minora de 17 de ani, care a plecat de la un centru de plasament unde era instituționalizata și nu a mai revenit. Minora se numește BUCALAU RAMONA-VALENTINA și are 17 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la de la un centru de plasament unde era instituționalizata …