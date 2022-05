Stiri pe aceeasi tema

- Antepenultima etapa a campionatului a adus o victorie muncita, dar si dramatica pentru SCM Politehnica. Handbalistii banateni au invins Vasluiul in ultimul minut, 30-29. Timișorenii au condus la patru goluri diferența la jumatatea meciului, 20-16, dupa p prima parte pe care au dominat-o. In partea secunda,…

- AUR nu mai are parlamentar de Alba. Daniel Rusu a parasit formațiunea politica și a devenit deputat neafiliat Deputatul de Alba, Daniel Gheorge Rusu, a parasit formațiunea politica AUR și a ramas ca ”deputat neafiliat” unui partid politic. Prin plecarea lui Rusu, AUR Alba ramane fara reprezentat in…

- Echipele feminine de handbal CS Rapid Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea si CS Magura Cisnadie sunt primele calificate la turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce s-au impus in meciurile contand pentru sferturile de finala. Iata rezultatele inregistrate: CS Rapid Bucuresti - SCM Gloria Buzau 29-27 (17-11)…

- SCM Politehnica se intoarce cu toate punctele din Moldova. Handbalistii alb-violeti au invins-o in deplasare pe CSM Bacau, formatie cu care a facut schimb de locuri dupa rezultatul direct: 30-25! Poli a dominat de la un capat la altul meciul de azi. La pauza avansul a fost tot de cinci goluri iar avansul…

- Extrema dreapta Marilena Neagu, 32 de ani, traiește o a doua tinerețe la Magura Cisnadie, echipa care a participat sezonul acesta in European League. Jucatoarea a revenit in activitate dupa ce a nascut in octombrie 2020 Gazeta va prezinta in perioada urmatoare poveștile, cu bucurii, dificultați și temeri,…

- Ultimul diplomat UE care a fost evacuat, consulul general al Greciei la Mariupol, din portul ucrainean asediat, a declarat duminica (20 martie) ca orașul intra in randul locurilor cunoscute ca distruse prin razboaie, ca și cele din trecut. „Ce am vazut, sper ca nimeni nu va mai vedea vreodata”, a spus…

- 9,75 milioane lei merg la fotbal, 0,9 milioane lei la rugby, 0,4 milioane lei la handbal feminin si 0,15 milioane lei la baschet. Cereri de lamuriri vizavi de banii primiti de Navobi Consiliul Local Iasi a deschis larg robinetul finantarii echipelor iesene. In sedinta de ieri a CL, municipalitatea…

- Dennis Man (22 de ani) a fost cel mai bun de pe teren in meciul Parmei cu SPAL, scor 4-0. A creat faza primului gol, pasand apoi decisiv la al treilea. Mutarea in banda stanga l-a readus ca titular incontestabil. Sinsuoida pe care Dennis Man s-a inscris in 2022 pare sa fi ajuns pe panta ascendenta a…