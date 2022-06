Al patrulea caz de variola maimuței a fost confirmat azi și este contactul primului caz detectat in țara noastra, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat in varsta de 36 de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București ”Simptomele au aparut pe data de 12 iunie. Starea de sanatate a pacientului este buna. Acesta a ramas in spital”, mai precizeaza Ministerul Sanatații. Primul caz de variola maimuței diagnosticat in țara noastra este un barbat in varsta de 26 de ani. Din anamneza, rezulta ca partenerul persoanei infectate a calatorit in ultima perioada in mai multe țari…