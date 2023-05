Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 18 ani a intrat cu o arma de tip airsoft intr-o școala din Sovata, județul Mureș. Profesorii au sesizat Poliția. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, ca politistii din statiunea Sovata au fost sesizati, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant…

- Un elev in varsta de 7 ani a introdus in scoala unde invata, in municipiul Constanta, o arma cu luneta de tip airsoft, directorul scolii alertand Politia, potrivit agerpres.ro Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca joi, in jurul orei 13,55, politisti…

- Un elev de la clasa a I-a, din Constanța, a fost prins joi, cu o arma airsoft la școala. Arma a fost observata de profesorul de sport, care a confiscat-o imediat și a alertat conducerea școlii și Poliția. Arma nu era funcționala și a luat-o de acasa. Parinții au fost chemați la declarații, iar copiii…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit, tip briceag, la el, in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, tanarul a intrat in curtea liceului, jandarmii care se aflau in curtea liceului l-au controlat pe elev și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat…

- Un elev in varsta de 15 ani a fost retinut de politistii din municipiul Bacau dupa ce ar fi amenintat cu cutitul un profesor in incinta salii de sport a unitatii de invatamant. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), incidentul a avut loc miercuri si a fost sesizat la 112 de un profesor…

