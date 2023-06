Ziua și ancheta la BAC: subiectele au apărut pe WhatsApp la scurt timp de la începutul examenelor Examenul de Bacalaureat din acest an a fost cu peripeții. Zilnic, subiectele au aparut public imediat ce au fost distribuite. Miercuri, la ultima proba, subiectele primite de candidați la Geografie au aparut in mediul online la doar un sfert de ora dupa intrarea in clase. Suspiciunea este ca au fost fotografiate pe ascuns chiar de […] The post Ziua și ancheta la BAC: subiectele au aparut pe WhatsApp la scurt timp de la inceputul examenelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de Bacalaureat din acest an este urmarit de scandaluri. Astazi, la ultima proba, subiectele primite de candidați la Geografie au aparut in mediul online la doar un sfert de ora dupa intrarea in clase.

- Un candidat la examenul de Bacalaureat, organizat in județul Brașov, a fost prins incercand sa fraudeze examenul dupa ce a primit un mesaj RO-Alert pe telefonul mobil in timpul probei, informeaza Newsbv.ro Intamplarea a avut luni, cand a avut loc proba la Limba și Literatura Romana. Tanarul susținea…

- La proba scrisa de limba si literatura romana, din cadrul examenului de Bacalaureat, desfasurata luni, s-a inregistrat o rata de participare de 97,6%, informeaza Ministerul Educatiei. Astfel, au fost prezenti 118.384 de candidati dintr-un total de 121.257 inscrisi. Nu s-au prezentat 2.845 de candidati,…

- Examenul de Bacalaureat incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți este proba scrisa obligatorie a profilului (Matematica sau Istorie), iar miercuri, 28 iunie, proba scrisa la alegere, in funcție de profil. Ministerul Educației a publicat Ghidul candidaților, astfel…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, duminica dupa ședința de Guvern, ca inscrierile la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala se prelungesc cu inca 3 zile, fața de data anunțata anterior, de 13 iunie. Perioada de incheiere a situațiilor școlare pentru clasele a VIII-a, a XII-a sau clasa…

- Sindicalistii atrag atentia ca miscarile de strada vor continua si saptamana viitoare, existand riscul ca organizarea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat sa fie puse sub semnul intrebarii daca Guvernul nu va raspunde afirmativ solicitarilor legate de salarizare, conform Agerpres. „Nici la…

- Sute de rezidenti au ramas fara loc in urma concursului de intrare in Rezidentiat organizat in sesiune extraordinara din 14 mai. Ei sustin ca, desi au promovat concursul, nu vor avea putea profesa. In replica, Ministerul Sanatatii arata ca, in aceasta sesiune extraordinara, punctajul minim acceptat…

- Un profesor universitar care a jignit o eleva la examenul de Bacalaureat, pentru ca fata iși pierduse cartea de identitate, a fost condamnat penal la patru luni de inchisoare cu suspendare și daune morale de 5.000 de lei, pentru puratre abuziva. Eleva a incercat sa se legitimeze, in 2017, la examenul…