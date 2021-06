Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și ca Duminca Mare și exista câteva lucruri pe care este bine sa nu le faci. Duminica, țoți creștinii ortodocși sarbatoresc Rusaliile. Aceasta sarbatoare nu are data fixa în claendar și se celebreaza la 50 de zile…

- La zece zile dupa Inaltarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim Rusaliile - Pogorarea Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Anul acesta praznuim Pogorarea Sfantului Duh pe 20 iunie. Ca vechime, Rusaliile coboara pana in veacul apostolic. In…

- Crestinii ortodocsi marcheaza astazi Inaltarea Domnului. Sarbatoarea, numita in popor Ispasul, semnifica ridicarea la cer a Mantuitorului. Timp de zece zile, enoriasii se vor saluta "Hristos a Inaltat".

- In creștinism, Miercurea Mare este o zi importanta din aceasta Saptamana, cea a Patimilor. In aceasta sfanta zi se savarșește Taina Sfantului Maslu, in amintirea ungerii lui Hristos cu mir, in Betania. Miercurea Mare reprezinta ziua vinderii lui Iisus de catre Iuda – l-a vandut pe Hristos fariserilor,…

- "Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", marturiseste Sfantul Ioan in Evanghelie: "Intru El era viata si viata era lumina oamenilor. Si lumina lumineaza in intuneric si intunericul nu a cuprins o". Apostolul se refera aici, in mod direct, la intunericul adus de pacatele oamenilor.Dar,…

- Miercurea Mare este ziua in care creștinii ortodocși marcheaza momentul in care Iuda l-a vandut pe Iisus fariseilor pentru 30 de arginți. In aceasta zi din Saptamana Patimilor, se citește pilda femeii femeii pacatoase care i-a spalat picioarele Mantuitorului. In Miercurea Mare, a treia zi din Saptamana…

- In Martea Mare din Saptamana Patimilor Domnului, Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca Pilda celor zece fecioare. Aceasta pilda ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament, intalnirea cu Hristos este asemanata unei nunti.…

- „In Maica Domnului, prin intruparea si nasterea Mantuitorului, s-a realizat tot ce se putea realiza spre folosul omului – sfintenia. De aceea am putea spune ca intruparea si, respectiv, nasterea lui Hristos sunt minuni mai mari chiar decat cea a facerii lumii. In actul ...