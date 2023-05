Stiri pe aceeasi tema

- Ziua romanilor de pretutindeni, sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, incepand cu anul 2015, va fi marcata in acest an, intr-un mod aparte. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a anunțat organizarea mai multor evenimente dedicate acestei zile.

- Potrivit actului normativ, marcarea acestei zile are rolul de a promova portul popular romanesc, de a „evidentia valorile inestimabile pe care le reprezinta costumele traditionale specifice fiecarei zone”, Pe langa atributiile pe care le au in marcarea acestei zile, muzeele de etnografie si Centrele…

- Copiii din Republica Moldova au la dispoziție, in aceasta vara, 2 000 de locuri in cadrul programului „Tabarele ARC” al Departamentului pentru Romanii de Pretutideni din cadrul Guvernului Romaniei. Subiectul a fost abordat in saptamana curenta de catre Gheorghe Carciu, ministru secretar de stat la Departamentul…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a condus delegația DRP intr-o o vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 3 mai – 4 mai 2023. „M-am intalnit cu membri ai Guvernului Republicii Moldova, la Chișinau, intr-o prima misiune de a intari relațiile instituționale…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, in colaborare cu Ministerul Familiei, au anunțat lansarea celei de-a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și comunitațile istorice.

- Un pensionar din politia Moldovei, fost secretar de stat in guvernul Romaniei si fost lider local PSD, a ajuns saman in Ecuador. Este vorba de Victor Alexeev, secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, pana in 2019. El ar fi fost sef al PSD in Republica Moldova, in perioada cand…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, vrea ca cel putin 5000 de copii romani care locuiesc in afara granitelor tarii sa iti petreaca vacantele in Romania, in 2023. “Tabere gratuite pentru copiii romanilor din afara granițelor țarii! Tocmai am incheiat o intalnire de…