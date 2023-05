Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Carciu, șeful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, a anunțat lansarea unor evenimente destinate zilei Romanilor de Pretutindeni, sarbatorita in fiecare an in ultima duminica din luna mai.

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai). Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o…

- Gheorghe Carciu, șeful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni anunța ca lanseaza astazi seria de evenimente destinate Zilei Romanilor de Pretutindeni. ”Lansam astazi seria de evenimente destinate Zilei Romanilor de Pretutindeni. Marcam astfel legatura de nezdruncinat dintre țara mama, cei care…

- Institutul Hispano Roman, condus de gaeșteanul Gabriel Paduraru, continua, pentru al patrulea an consecutiv, „Școala romaneasca de weekend din Castellon Nicolae Iorga”, acest proiect fiind realizat cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Obiectivul nostru prioritar este pastrarea…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a condus delegația DRP intr-o o vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 3 mai – 4 mai 2023. „M-am intalnit cu membri ai Guvernului Republicii Moldova, la Chișinau, intr-o prima misiune de a intari relațiile instituționale…

- 83% dintre romani iși vor petrece sarbatorile de Paște acasa, in familie, iar, comparativ cu anul trecut, masa de Paște va fi mai puțin imbelșugata pentru 75% dintre romani, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research.Conform studiului, 83% dintre romani declara ca vor petrece sarbatorile…

- Un roman s-a trezit ca are de platit nu mai puțin de 27.000 de lei, factura de curent la Electrica Furnizare pe un an intreg. Romanii care au inceput sa primeasca facturile la energie electrica au avut parte de un adevarat șoc. Este și cazul unui barbat are de platit peste 27 de mii de lei, dupa ce…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, vrea ca cel putin 5000 de copii romani care locuiesc in afara granitelor tarii sa iti petreaca vacantele in Romania, in 2023. “Tabere gratuite pentru copiii romanilor din afara granițelor țarii! Tocmai am incheiat o intalnire de…