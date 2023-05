Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce i-a adus un omagiu emotionant Tinei Turner in timpul unui concert sustinut la Paris si a spus ca ''nu s-ar afla pe aceasta scena'' daca nu era regretata cantareata, informeaza DPA si PA Media. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in cinematografia mondiala: A murit o adevarata legenda 14:01…

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai).Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde…

- Gheorghe Carciu, secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, a transmis un mesaj dupa prima zi a Festivalului „Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni. „In fața a sute de romani ”de aici și de acolo”, mi-am exprimat speranța ca aceste zile binecuvantate…

- Ziua romanilor de pretutindeni, sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, incepand cu anul 2015, va fi marcata in acest an, intr-un mod aparte. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a anunțat organizarea mai multor evenimente dedicate acestei zile.

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.…

- Un pensionar din politia Moldovei, fost secretar de stat in guvernul Romaniei si fost lider local PSD, a ajuns saman in Ecuador. Este vorba de Victor Alexeev, secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, pana in 2019. El ar fi fost sef al PSD in Republica Moldova, in perioada cand…