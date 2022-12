Fanfara Jandarmeriei Romane și Garda de Onoare au organizat un flashmob in vechiul terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coanda” cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Cu aceasta ocazie, jandarmii au defilat cu un drapel uriaș al Romaniei, iar fanfara a interpretat Imnul Național și melodii folclorice din repertoriul național. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 14 In toata țara vor avea loc evenimente pentru a marca aceasta Ziua Naționala a Romaniei. In București, peste 1.500 de militari si specialisti vor participa la parada militara din Piata Arcului de Triumf. Și in Alba Iulia, Timișoara și…