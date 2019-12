Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon a felicitat intreg poporul roman, transmitandu-i „ urari de bine, pace si progres”, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Declaratiile au fost facute la receptia oferita de Ambasada Romaniei cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit sefului statului, relatiile cu Romania…

- O armata de bucatari iscusiți vor gati, la Festival de Romania, de 1 Decembrie, 10.000 de porții de fasole cu carnați, pentru cei care vor fi in Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De 1 Decembrie, la Festival de Romania, cazarma unitații Militare 415 din Piația Unirii din Alba Iulia va…

- In urmatorii 30 de ani, 300 de milioane de oameni si-ar putea pierde casele din cauza cresterii nivelului marii, potrivit unui studiu recent. Uscatul, care gazduiește acum aproximativ 300 de milioane de oameni, se va afla, pana in 2050, sub nivelul inundațiilor medii din zonele de coasta. Asta inseamna…

- Un oficial guvernamental de rang inalt a confirmat marti ca apa de la robinet distribuita in partea sud-estica a orasului Hanoi este contaminata cu stiren, o substanta cancerigena, a anuntat mass-media din Vietnam, citata de agerpres.ro.

- Este vorba despre doua proiectile lansate din Wonsan, in provincia Kangwon. O racheta nord-coreeana a cazut in mare, in zona economica exclusiva (EEZ), in largul coastelor Prefecturii Shimane, a informat seful de cabinent Yoshihide Suga. Actualul test cu racheta este primul dupa cel din…