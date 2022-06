Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Filialei Bacau a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi, gr. flt. aer. (rtr) dr. Vasile Florea, și veteranul de razboi gr. (rtr) Ioan Procopie, care in acest an va implini 103 ani, au fost oaspeții studenților de la Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA). Intalnirea cu studenții…

- Municipiul Bacau nu pare sa aiba noroc cu mult așteptata Rezerva de Apa, care a fost anunțata ca e gata inca din aprilie 2021. Prefectul județului spune ca, de trei luni, de cand CJSU a dispus operaționalizarea Rezervei in 72 de ore, conducerea Primariei (autoritatea contractanta) și Branpis (antreprenorul…

- Ziua Independenței a fost sarbatorita, astazi, doar de Asociația Cultul Eroilor, istorici și cațiva elevi. Nici un politician, nici o autoritate publica nu a participat la evenimentele care au marcat aniversarea declararii independenței de stat a Romaniei la 9 mai 1877 (R.B.). Bacau: manifestari dedicate…

- In cartierul Tisești din Targu Ocna, a fost sarbatorita la implinirea varstei de 100 de ani vaduva de veteran de razboi Aneta Moise. Cu aceasta ocazie, pragul casei venerabilei „Tanti Anica”, așa cum ii spun toți cei care o cunosc, a fost trecut de primarul Cristian-Aurelian Ciubotaru, de președintele…

- Polițiștii bacauani au inițiat campania ”Caravana Prevenirii”, ce are ca scop prevenirea victimizarii minorilor prin accidente rutiere, bullying, infracțiuni contra patrimoniului dar și pentru prevenirea disparițiilor de minori. Campania ”Caravana Prevenirii” a debutat la Școala Gimnaziala ”Alexandru…

- Presedintele in exercitiu al structurilor asociative reprezentative ale rezervistilor din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala Parti la Acordul Cadru , presedintele Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere "Alexandru Ioan Cuza" general locotenent…

- Polițiștii bacauani, in contextul manifestarilor pentru marcarea Zilei Poliției Romane, au sarbatorit alaturi de Asociația Naționala a Hipoacuzicilor Bacau. Polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au petrecut dupa-amiaza de ieri, 24…

- Generalul maior (rtr) Alexandru Leonov a plecat dintre noi in dimineața zilei de 17 martie, la respectabila varsta de 93 de ani. Bacauanii l-au cunoscut indeosebi ca președinte al Filialei județene „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi. De-a lungul anilor, a lucrat…