Ziua Relaxării Naționale 15 mai este ziua in care se anunța o relaxare a masurilor in Romania. Vestea s-a raspandit rapid, iar acum subiectul trending pe toate rețelele sociale este legat de relxarea masurilor. Iar gluma ”originala” se invarte in jurul ideii de Ziua Relaxarii Naționale. Iți spunem asta ca sa nu crezi ca a fost ideea ta.... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Weekendul aduce o relaxare a masurilor din Romania. Anunțul a fost facut, joi seara, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce a avut o intalnire la care a participat premierul, mai mulți membri din Guvern, șefi de instituții și experți. ”Aceste masuri au fost discutate astazi in intalnirea…

- Avem primul autobuz electric fabricat 100% in Romania. Compania romaneasca ATP il produce la Baia Mare, potrivit adevarul.ro. Prototipul noului autobuz electric a aparut zilele trecute pe strazile din Baia Mare si Cluj. Dintre cele 83 de locuri, 26 sunt pe scaune. Are o autonomie de 200 km, podea joasa…

- Cașcavalul de Saveni este pe placul autoritaților europene, așa ca l-au declarat produs cu indicație geografica protejata. Acesta este produs in regiunea Botoșaniului. Gustul cașcavalului de Saveni are accente de miez de nuca și este usor amarui datorita fermentatiei. Romania are acum 6 produse protejate,…

- Romania a decis sa administreze vaccinul AstraZeneca tuturor persoanelor, indiferent de varsta. Anuntul a fost facut de Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV. Potrivit acestuia, EMA identifica o posibila reacție de cauzalitate cu formarea de cheaguri de sange. “Au fost analizate toate cazurile raportate.…

- "Am avut astazi o intalnire foarte buna cu reprezentanții Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania.Vrem sa gasim impreuna soluții pentru a redeschide, in condiții de siguranța sanitara, industria ospitalitații și toți romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-și poata petrece…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…

- Uniunea Europeana se pregatește sa dea unda verde pentru un al patrulea vaccin, cel produs de compania Johnson & Johnson. Avizul Agentiei Europeane a Medicamentului ar putea veni la jumatatea lunii martie… iar din aprilie este asteptat si in Romania. Avantajul acestuia este ca se face o singura doza,…

- Presedintele Consiliului Judetean Brasov Adrian Vestea si primarul Allen Coliban au avut astazi intrevederi cu Hans E. Tischler, consulul Republicii Federale Germania la Sibiu. Hans E. Tischler nu este pentru prima data la Brașov, oraș pe care il considera, „in afara de Cluj, cel mai important oraș…