- Cristian Moș, candidat independent la funcția de primar al Timișoarei, iși poate vedea acum unul dintre proiectele sale pus in practica. Este vorba despre amplasarea la Timișoara a unor parcari acoperite și securizate pentru biciclete, proiect pornit de Moș sub numele de ”Velo Timiș”. Cum? Acum Fritz…

- Executivul va aproba in ședința de astazi, care are loc chiar la Timișoara, constituirea noului stadion „Dan Paltinișanu”, despre care se vorbește de ani buni deja. Vor fi aprobate trei proiecte importante pentru aceasta regiune, printre care și construirea noului stadion de fotbal. Noul stadion va…

- TRIAJ este un ecosistem cultural format din spații expoziționale, ateliere, conferințe, instalații, tururi ghidate și intervenții culturale, care consta in redeschiderea la Timișoara a unei versiuni reinterpretate a Muzeului Holocaustului din Odessa, instituție care nu mai funcțoneaza de la inceputul…

- Nebunie la Timișoara, unde, aflat in campanie, primarul Dominic Fritz s-a filmat in timp ce se demolau amenajarile de pe o strada care leaga Parcul Copiilor de strada C.D Loga, acolo unde are sediu primaria și unde locuiesc romii de matase ai Timișoarei, cunoscutele clanuri Carpaci și Stancu.

- Strada Cezar din Timișoara, care facea legatura intre bulevardul C.D. Loga și Parcul Copiilor, a fost inchisa de foarte mulți ani. Proprietarii a doua vile sunt nevoiți sa accepte ca strada va reveni in domeniul public

- Strada Cezar din Timișoara, care facea legatura intre Bulevardul C.D. Loga și Parcul Copiilor, a fost inchisa de proprietarii unei vile, fara ca autoritațile sa reacționeze in vreun fel.

- REȘIȚA – … a fost oficializata, azi, odata cu semnarea acordului de catre primarii celor doua municipii, Ioan Popa și Alexandr Petkov! Acordul de infrațire intre Municipiul Reșița și Municipiul Balți din Republica Moldova a fost aprobat de Consiliul Local in ședința din 21 decembrie 2023. Demersurile…

- Dupa mai multe incercari, iata, instrumentistul și compozitorul Ioan Popovici reușește, in sfarșit, sa readuca in prim plan una dintre cele mai indragite și promițatoare trupe rock din Timișoara, și anume, Flare. In acest sens, cunoscutul chitarist timișorean Ioan Popovici, care de asemenea a facut…