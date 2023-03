Ziua Porţilor Deschise, la Poliția din Turceni Polițiștii din cadrul Poliției orașului Turceni au primit ieri vizita copiilor dornici sa afle mai multe despre profesia de polițist, cu ocazia Zilei Porților Deschise, activitate desfașurata premergator Zilei Poliției Romane. Autospecialele, tehnica din dotare, dar și cateva demonstrații realizate de cainele de urma Torro i-au fascinat pe cei mici.La final, toți copiii au fost premiați de polițiști. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 martie 2023 se vor implini 201 de ani de la data legalizarii funcționarii instituției Poliției Romane. Fapt pentru care vineri, 24 martie, incepand cu ora 11:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, va fi organizata Ziua Portilor Deschise, eveniment dedicat Zilei Poliției…

- Poliția a anunțat ca cel puțin cinci tiruri și 32 de autoturime au fost implicate in accidentul produs pe autostrada M1 care leaga Budapesta de Austria, informeaza o agenție de presa.Accidentul a avut loc in apropierea capitalei și a fost provocat de o furtuna de praf care a redus foarte mult vizibilitatea…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov și polițiștii din cadrul Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei ROȘCA GHEORGHIȚA DANIELA, de 36 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din comuna Maracineni, in dimineața zilei…

- Polițiștii din Sebeș au reținut 4 persoane din Sibiu banuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt de combustibil, din rezervoarele unor camioane parcate pe raza municipiului. In urma perchezițiilor efectuate la domiciliilor acestora, polițiștii au ridicat bunuri susceptibile a proveni din infracțiuni,…

- Un eveniment tragic a avut loc in cursul serii de 24/25 februarie, unde un barbat in varsta de 87 de ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la etaj dintr-un bloc de pe bulevardul 21 Decembrie. Din cate se pare, ar fi vorba despre o sinucidere. ” La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 22.50,…

- O avalansa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra si parcarea din fata cabanei. Nicio persoana nu a fost ranita. In imaginile de pe retele sociale se vad masinile luate de valul de zapada si ingropate la Capra, scrie hotnews.ro Aproximativ 60 de persoane au ramas izolate, duminica, la cabana Capra…

- Ieri, 02 februarie, polițiștii de investigare a criminalitații economice au organizat și desfașurat o acțiune destinata prevenirii și combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul comercializarii produselor alimentare și nealimentare și pentru protejarea populației impotriva unor fapte de comerț…