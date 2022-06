Stiri pe aceeasi tema

- Primul loc de joaca incluziv din Baia Mare, destinat copiilor și tinerilor cu dizabilitați, va fi inaugurat peste cateva zile Ce veste mai buna de Ziua Internaționala a Copilului decat ca suntem pe ultima suta de metri cu amenajarea primului loc de joaca incluziv destinat copiilor și tinerilor cu dizabilitați…

- Calatorii gratuite cu trenulețul in perioada 1-13 iunie 2022 Cum v-am obișnuit in fiecare an, de Ziua Internaționala a Copilului, in perioada 1- 13 iunie 2022, copiii din Baia Mare vor putea circula GRATUIT cu trenulețul din Parcul Municipal Regina Maria. Programul va fi zilnic intre orele 10.00 – 19.00.…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti organizeaza marti doua evenimente dedicate Zilei Internationale a Copilului: "Atelierul de pictura" si "In vizita la aeroport", potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miercuri, 1 Iunie, de Ziua Internaționala a Copilului, peste 3.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi din toata țara vor participa la „Ora Copiilor by Cantus Mundi”. Organizat de 1 Iunie sub deviza „Schimbam Romania prin muzica!”, proiectul național „Ora…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „Ion Luca Caragiale" din București marcheaza ziua de 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului, prin organizarea unui maraton de evenimente culturale…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Aeroclubul Teritorial “Alexandru Papana” Baia Mare va gazdui, in 1 iunie, Ziua Porților Deschise, prilej cu care pasionaților de aviație, mici și mari, li se va prezenta flota aerodromului și desfașurarea unei zile de zbor. Activitațile se vor desfașura intre…

- Gradina Zoologica din Brasov va sarbatori vineri, 1 aprilie, Ziua Internationala a Pasarilor printr-o serie de activitati educationale, dedicate in primul rand copiilor. Activitatile, la care sunt asteptati atat cei mici, cat si parintii si bunicii acestora, se vor desfasura vineri, intre orele 10.00…

- Astazi, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita la data de 8 martie in intreaga lume. In Romania, in ziua de 8 Martie se sarbatorește Ziua Femeii. Pana in decembrie 1989 se vorbea de Ziua Mamei, dar dupa Revolutia din 1989 aceasta a fost inlocuita cu Ziua Femeii. In 2010 s-a stabilit ca Ziua Mamei…