- Regia Autonoma Monetaria Statului va lansa medalia aniversara „120 de ani de la prima sarbatorire a Zilei Marinei Romane/ Fregata Marasesti”, in cadrul evenimentului „Ziua Portilor Deschise”, care are loc loc sambata, 13 august, in portul militar Constanta, a transmis site-ul Forțelor Navale Romane,…

- Ca in fiecare an, in ziua de 15 august, Garda de Coasta participa, cu navele din dotare, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane.Manifestarile din acest an incep in ziua de 13.08.2022, cu doua evenimente dedicate publicului, de tip ldquo;Ziua Portilor Deschise", derulate in porturile militare…

- Portul militar Constanta isi deschide portile sambata, 13 august, in intervalul orar 09.00 17.00, pentru a oferi publicului posibilitatea de a vizita navele militare, un elicopter Puma Naval si standuri interactive cu tehnica, armamente si cu oferta educationala pentru cei care doresc sa urmeze o cariera…

- Au mai ramas 4 zile pana la Ziua Marinei Romane, timp in care seria concertelor de muzica militara continua la Constanta, Braila, Mangalia, Bucuresti si Mamaia.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, in statiunea Mamaia, formatiile muzicale ale Fortelor Navale Romane si Diviziei 101 Aeropurtate…

- Peste cateva zile la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta va avea loc ceremonia de prezentare a drapelului de lupta al unitatii americane desfasurate suplimentar in Romania. Este vorba de trupe aeropurtate din „2nd Brigade Combat Team” a celebrei „101st Airborne Division”, dislocate…

- Nava scoala "Mircea" a plecat luni, 6 iunie 2022, din portul militar Constanta, in cel de al doilea mars international de instructie din acest an, misiune dedicata implinirii, anul acesta, a 150 de ani de invatamant romanesc de marina.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, la bordul navei…

