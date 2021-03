Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor “sarbatori” Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…

- Federația Sindicala a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFRM) organizeaza un protest joi, 4 martie, in legatura cu situația inadmisibila creata la I.S. „Calea Ferata din Moldova”. Protestul se va desfașura in fața cladirii Parlamentului și a Președinției.

- Zeci de sindicaliști din Ministerul de Interne, ceferisti si angajati din sistemul sanitar picheteaza astazi sediul Guvernului si sediile partidelor de coalitie, nemulțumiți de masurile de austeritate...

- Marile confederatii sindicale organizeaza miercuri proteste in fața Guvernului, la sediile mai multor prefecturi din țara și ale unor partide reprezentate in Guvern. ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, in Capitala, manifestații la sediul PNL (in intervalul orar 12:30-14:00) si in Piata Victoriei (in…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND vor organiza, miercuri, 13 ianuarie, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Cluj, Bacau și Timis.