Ziua Petrolistului, sarbatorita in fiecare an pe 8 septembrie. De ce coincide cu Sfanta Maria Mica, Nașterea Maicii Domnului Ziua petrolistului este sarbatorita la data de 8 septembrie, incepand cu anul 1990, la initiativa Federatiei Sindicatelor Libere si Independente Petrom. Sarbatoarea coincide cu Sfanta Maria, aleasa drept protectoare a petrolistilor, aceasta zi este dedicata personalului din industria petrolului, celor care lucreaza in foraj, extractie, prelucrarea si cercetarea petrolului. Exploatarea petrolului in tara noastra are […] Citește Ziua Petrolistului, sarbatorita in fiecare an…