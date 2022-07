Ziua Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite marcata de Ambasada Romaniei in Statele Unite (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Washington anunța marcarea zilei de 11 iulie, cand, in 1997, a fost lansat Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, prin doua inițiative: expunerea unui semn grafic in cea mai circulata zona din capitala americana – The Mall și lansarea unui website dedicat celor…

- Executivul Consiliului Județean Maramureș a avut o intalnire la Washington, DC cu ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, conform anunțului facut de catre Consiliul Județean Maramureș. Cei doi vicepreședinți, Doru Lazar și Radu Trufan au fost prezenți in Statele Unite ale Americii pentru a marca…

- La implinirea a 25 de ani de la lansarea, in 11 iulie 1997, a Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite, Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, impreuna cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul financiar al Bancii Transilvania, organizeaza la Washington…

- Ambasada Romaniei de la Washington lucreaza la o campanie pentru eliminarea vizelor in cazul romanilor care vor sa ajunga in Statele Unite. Campania ar urma sa fie finanțata de Guvernul Romaniei si urmarește sa informeze mai bine oamenii, pentru a duce la scaderea procentului de respingere a solicitarilor…

- *Vizita ambasadorului Andrei Muraru in statul Minnesota * Intalniri cu comunitațile de romani și intrevederi oficiale la cel mai inalt nivel cu reprezentanți ai autoritaților și companii interesate de investiții in Romania, in agricultura și servicii medicale Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a avut, in cadrul turneului „50 States, One Community”, o serie de intalniri cu comunitațile de romani din zonele orașelor Minneapolis și Saint Paul, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o in statul Minnesota, in perioada 17-20 aprilie…