Ziua Pamantului, sarbatorita prin muzica, la Alba Iulia. Corul Theotokos, in proiectul Cantus Mundi Peste 8.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi s-au reunit simultan in toata țara pentru a marca Ora Pamantului prin concerte, recitaluri și evenimente muzicale, sub deviza „Daruiește naturii din energia ta!". La a șaptea ediție Ora Pamantului by Cantus Mundi, copiii și coordonatorii lor desfașoara concomitent activitați muzicale