Ziua Pamantului 2020: Viziteaza intreaga lume cu Google Earth Astazi, 22 aprilie, este Ziua Pamantului. Ziua Pamantului este o ocazie buna de a descoperi - de la distanta, virtual - locuri si lucruri minunate pe care planeta ni le ofera.



Google ii ureaza "la multi ani!" si ii dedica un doodle: https://www.google.com/doodles/earth-day-2020.



In linie cu efortul colectiv de distantare sociala si de a ne pastra sanatosi, Google propune celor interesati sa se bucure de frumusetile naturale de acasa, prin intermediul Google Earth.



Iata cateva propuneri:



● Daca sunteti in cautarea de locuri extraordinare, puteti explora parcuri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

