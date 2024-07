Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment inedit va avea loc la Cluj-Napoca, unde 500 de chitariști din 28 de orașe din toata Romania vor canta alaturi de Emeric Imre, Bosquito și Semnal M, in acest weekend, in Piața Unirii."Pune Mana pe Chitara - Folk & More" revine in Piata Unirii din Cluj-Napoca, intre 6 si 7 iulie, pentru a…

- Babasha, manelistul invitat de Coldplay sa cante la concertul de miercuri, de pe Arena Naționala, a fost huiduit, dar și incurajat de public sa-și continuie prestația pe scena. Reacția deopotriva pro și contra a publicului deschide dezbaterea pro sau contra manele la concertele internaționale. Artiștii…

- Nigel Farage, figura a extremei drepte britanice, si-a anuntat candidatura la alegerile legislative din 4 iulie din Marea Britanie, din partea partidului nationalist Reform UK, care continua sa adune puncte in sondaje, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES.

- Autoritațile locale din Comarnic au pregatit un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Astfel, pe 1 Iunie, Primaria Comarnic va organiza un eveniment dedicat copiilor, cei mai mici dintre locuitorii orașului fiind așteptați in parcului orașului, in intervalul orar 10.30 – 16.00,…

- Elena Gheorghe, in varsta de 38 de ani, a slabit 4 kilograme și a ajuns la greutatea pe care o avea in liceu. Artista a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei, Cornel Ene, chiar pe scena de la Sala Palatului.Elena Gheorghe a aniversat 20 de ani de cariera, moment special marcat printr-un show…

- Cu ocazia spectacolului „Tradiții clujene in Tezaur Folcloric”, Ovidiu Purdea Someș, cantareț de muzica populara, și-a indemnat colegii și publicul sa spuna o rugaciune pentru sanatatea actorului Florin Piersic. „Cu sufletele dumneavoastra, frumoase ca un tezaur, al vrea sa inchinam un gand ca o…

- Un concert grandios va avea loc in data de 22 mai, la Balți, unde se va sarbatori Ziua orașului și Hramul Sfintului Nicolae. Tradițional, evenimentele dedeicate acestei zile vor incepe la ora 07:30, cu Sfinta Liturghie, care se va desfașura in piața Independenței, ulterior, primarul orașului, Alexandr…