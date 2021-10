Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 20 Septembrie 1459 a fost prima atestare documentara a cetatii Bucurestilor, intr-un hrisov al lui Vlad Tepes, domn al Tarii Romanesti. (Foto principala: Bucuresti, secolul al XVII- lea) In acest hrisov, dat in limba slavona „in cetatea Bucuresti”, Vlad Țepeș intarea lui Andrei cu fiii…

- Cea de-a treia editie a "Zilelor Bucurestiului", organizat cu ocazia aniversarii a 562 de ani de la prima atestare documentara a Capitalei, se va desfasura, sambata si duminica, intre orele 19,00 - 22,00, la Casa Artelor Dinu Lipatti. "Pe parcursul celor doua zile, publicul este invitat sa se bucure…

- Romfilatelia a introdus in circulație o emisiune de marci poștale tematica din seria Orașele Romaniei, intitulata Buzau, 590 de ani de atestare documentara. Orașul Buzau se inscrie in documentele istoriei Țarii Romanești ca loc in care s-au petrecut evenimente importante, printre care merita menționate…

- La 600 de ani de atestare documentara (1421-2021), in zilele de 28 și 29 august, la Casa de Cultura „Adriana Trandafir” vor avea loc Zilele comunei Bascov. Manifestarea, care va fi mult mai restransa ca in trecut, din cauza restricțiilor impuse de regulile anti Covid, va puncta totuși aniversarea localitații.…

- Joi, 12 august, incepand cu ora 12.00, la Biblioteca „I.G. Sbiera” din Suceava va fi vernisata expoziția foto-documentara „Serbarea de la Putna (15 august 1871) – 150 de ani de istorie”. Expoziția este organizata de Muzeul Național al Bucovinei in colaborare cu Biblioteca și se inscrie in cadrul manifestarilor…

- Chișinaul a mai imbatranit cu un an, dar a devenit mai frumos și mai dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii. Astazi, 17 iulie se implinesc 585 de ani de la prima mențiune a Chișinaului, intr-un hrisov (act) al domnitorilor Ilie și Ștefan, prin care Chișinaul și imprejurimile lui sunt oferite…

- 16 iulie 2021: 757 de ani de la prima atestare documentara a Bistritei. Prefectul Stelian Dolha: "Astazi, orasul Bistrita aniverseaza 757 de ani de la prima sa atestare documentara, 757 de ani de istorie bogata cultural. Este de datoria noastra sa ne cunoastem identitatea locala, sa o protejam prin…

- Compozitorul basarabean Eugen Doga a primit vineri cu cea mai inalta distincție din Episcopia Basarabiei de Sud. Ea a fost acordata in cadrul unui eveniment festiv prin care orașul Cahul a serbat 519 ani de la prima sa atestare documentara. Parintele Casian Teoreanu, exarhul manastirilor din…