- Nicolae Ciuca iși va depune mandatul de premier desemnat, s-a decis in ședința Biroului Executiv al PNL de luni seara. PNL vrea acum o flexibilizare a mandatului de negociere, care include discutii cu toate fortele politice. Nu se va mai merge pe varianta unui Guvern minoritar. „Biroul…

- Intalnire importanta la Guvern. Specialiștii PSD printre care și Alexandru Rafila au fost chemați la discuții cu experții din sanatate pentru a tranșa problema introducerii certificatului verde in Romania. Proiectul a picat la Senat, lipsindu-i doar doua voturi petru a fi adoptat. Camera Deputaților…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Negocierile PNL-PSD, de la Vila Lac, au eșuat din nou. Liderii celor doua partide s-au intalnit marți seara, pentru prima data dupa armistițiul propus de Nicolae Ciuca. Potrivit unor surse participante la discuții, PSD a solicitat formarea unui guvern PSD-PNL-UDMR. Social-democrații au solicitat…

- PNL a decis, intr-o ședința de urgența, marți, sa propuna PSD sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR cu premier Nicolae Ciuca, pentru doar 3 luni. Acest armistițiu politic ar fi rediscutat dupa cele trei luni. Conform unor surse politice, PSD nu ar dori sa susțina un guvern minoritar, nici chiar pentru…

- Dacian Cioloș a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul desemnat Nicolae Ciuca, ca poziția USR este „clara de la inceput”. „Noi vrem o soluție de durata, nu sa rezolvam problema lui Florin Cițu”, a spus Cioloș, care nu susține ideea unui guvern minoritar. „Nu s-a schimbat nimic. Poziția…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Fostul ministru al Apararii a subliniat ca Nicolae Ciuca este respectat atat de romani, cat și de partenerii internaționali și ca, in perioade excepționale, cum este cea prin care trecem, este necesara mai multa seriozitate și disciplina.”Intotdeauna, in momente excepționale, cum este pandemia, Armata,…