- Conducerea PNL s-a reunit, marți seara, in Biroul Politic Național (BPN) pentru a decide daca va negocia sau nu cu Dacian Cioloș formarea unei majoritați guvernamentale. Liberalii au decis sa nu-l susțina pe liderul USR, Florin Cițu afirmand ca nici macar nu are incredere sa discute cu acesta. Liderii…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Prefecții și subprefecții USR PLUS, demiși joi de Florin Cițu, il acuza pe șeful Guvernului ca ”nu ia in serios actul guvernarii, ci transforma totul intr-un joc politic cu miza proprie”. Cei 14 prefecți și 28 de subprefecți susțin ca moțiunea de cenzura este singura soluție pe care o au in acest moment…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a declarat dezamagit de discuția cu președintele Klaus Iohannis, pe care a catalogat-o ca fiind “mai mult formala, chiar benigna”. Barna a susținut ca USR PLUS este deschis la negocieri, doar daca premierul Florin Cițu va fi schimbat din funcție, iar șeful statului…

- Generalul Silviu Predoiu, cel care a condus Serviciul de Informații Externe (SIE) timp de 11 ani, a vorbit, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3, despre secretele din trecutul premierului Florin Cițu, dar și despre prestația acestuia la varful Guvernului…

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…