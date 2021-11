Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, mesaj pentru națiunea romana de Ziua Naționala, transmis de cardinalul Pietro Parolin. Slujba la Roma Cardinalul secretar de stat Pietro Parolin a celebrat la Roma o Sfanta Liturghie dedicaat zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei care urmeaza și a transmis salutul și binecuvantarea…

- In seara de miercuri, 24 noiembrie 2021, cardinalul secretar de stat Pietro Parolin a celebrat la Roma o Sfanta Liturghie in contextul Zilei Naționale a Romaniei și a transmis salutul și binecuvantarea Sfantului Parinte. Cu aceeași ocazie, s-a marcat centenarul relațiilor diplomatice dintre Romania…

- Pelerinajul la Catedrala Mitropolitana din Iași la moaștele Sfintei Parascheva a inceput, vineri, 8 octombrie, cu un numar mai mic de credincioși, comparativ cu anii precedenți. Și totuși, s-ar putea transforma intr-o catastrofa, este parerea lui Gabriel Diaconu, un cunoscut psihiatru din Romania. iar…

- Cel mai mare pelerinaj din Romania incepe astazi, la Iași, in ciuda faptului ca localitatea se apropie de 8 infectari la mie. La racla Sfintei Parascheva pot merge atat oameni vaccinați, cat și nevaccinați. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au cerut ca pelerinajul organizat la moaștele…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cer ca pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva sa se desfașoare fara niciun fel de restricții. Acestea se declara pregatite sa organizeze sarbatoarea in cele mai bune condiții. Situația infectarilor cu COVID-19 este mai grava ca niciodata in Romania,…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și-ar dori ca pelerinajul organizat de Sf. Cuvioasa Parascheva sa se desfașoare fara niciun fel de restricții. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa organizeze Hramul de Sf. Parascheva in cele mai bune condiții, data…

- Pelerinajul de la Iasi de Sfanta Parascheva se va putea desfasura daca se respecta regulile in vigoare privind gestionarea pandemiei de COVID-19, a spus premierul Florin Citu, acesta adaugand ca...

- One Night Gallery 1 of 6 Timp de trei zile, arta, designul și tehnologia se intersecteaza cu natura din parcul Palas, intr-o expoziție plina de lumina, concepte inedite și experiențe interactive. In acest weekend, 1-3 octombrie 2021, intre orele 19:30-23:00, va avea loc cea de-a 19-a ediție a „One…