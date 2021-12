Ziua Națională: La Mulți Ani români din întreaga lume! Ce sărbătorim, de fapt, pe 1 decembrie (VIDEO) Ziua de 1 decembrie a fost stabilita ca Zi Nationala a Romaniei in 1990, prin legea nr.10 din 31 iulie. Pana la aceasta data, Ziua Nationala a Romaniei era marcata pe 23 august. Atunci se sarbatorea Ziua Insurectiei Armate Antifasciste, cu referire la intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste si arestarea guvernului condus de Ion Antonescu in 1944. Inainte de aceasta data, Ziua Nationala a Romaniei se celebra la 10 mai, pentru a marca proclamarea independentei de stat a Romaniei, dar si transformarea Principatelor Romane Unite in Regatul Romaniei. Alegerea zilei de 1 decembrie a facut trimitere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 decembrie este ziua nationala a României si are o însemnatate speciala în societatea noastra. Totodata, aceasta zi marcheaza un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu România, în anul 1918. În aceasta zi, românii de pretutindeni sarbatoresc…

- Un eveniment de mare insemnatate istorica a avut loc astazi, 26 noiembrie 2021, in orașul Teiuș, comemorarea lui Ion Arion, primul martir al Unirii Transilvaniei cu Romania, care in 30 noiembrie 1918 se indrepta catre Alba Iulia și a fost ucis in gara TEIUȘ, de catre armata maghiara care se retragea…

- ''Congresul general al Bucovinei'', format din reprezentanții aleși ai românilor și ai naționalitaților din Bucovina, a hotarât, la 15/28 noiembrie 1918, în unanimitate ''unirea necondiționata și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare pâna la Ceremuș, Colacin și…

- Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat marți ca politicienii au reușit sa puna punct “haosului politic prin maturitate și responsabilitate”, la fel cum “parinții Marii Uniri s-au concentrat pe ceea ce ii unea”. “Sarbatorirea a 103 ani de la reunirea intr-un singur stat…

- Romania se situeaza in emisfera nordica a Globului, in sud-estul Europei Centrale, la contactul acesteia cu Europa Orientala si Peninsula Balcanica si la incrucisarea unor importante axe de circulatie. Suprafata Romaniei este de 238 391 km2, reprezentand 4,8% din teritoriul Europei si 5,4% din suprafata…

- Evreii, romii care au murit in timpul Holocaustului din Romania, comemorați Foto: Arhiva. Evreii si romii care au murit în timpul Holocaustului din România au fost comemorati în Capitala, la memorialul construit în amintirea lor. Vorbitorii la eveniment au subliniat…

- Comemorare a evreilor si romilor care au murit in timpul Holocaustului Foto: Arhiva / facebook.com/InstitutulElieWiesel. Evreii si romii care au murit în timpul Holocaustului din România au fost comemorati astazi în Capitala, la memorialul construit în amintirea lor.…

- 9 octombrie: Ziua Holocaustului. 80 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria 9 octombrie: Ziua Holocaustului. 80 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea…