- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca Ziua Nationala „Constantin Brancusi” va fi marcata anul acesta prin cateva evenimente speciale potrivit news.ro.La conferinta de presa organizata de Ministerul Culturii, au participat si Liviu Constantinescu,…

- Irina Rimes a fost desemnata ambasadoar al Zilei Nationale „Constantin Brancusi”, potrivit unui anunt facut de Ministerul Culturii, potrivit news.ro.Alegerea inedita a fost facuta „pentru imagine”, dupa cum a precizat pentru News.ro un reprezentant al Ministerului Culturii, iar mai multe detalii…

- Ministrul demis al Culturii, Bogdan Gheorghiu, va fi prezent la Targu Jiu, de Ziua Naționala „Constantin Brancuși“. Șeful din Ministerul Culturii va participa marți, 18 februarie, la spectacolul „Sarutul“, care va fi jucat pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Totodata, autoritațile municipiului…

- Discuție Dan Valceanu, vicepreședinte PNL, jurnaliști. Dan Valceanu: Muzeul nu mai are director de cand și-a dat ala demisia. Sunt doua variante. Eu am vorbit cu ministrul Culturii, miercuri, cand am avut plen...care imi spune: ba, trebuie pus un interimar. Și i-am zis: ba, nu face nimic…

- A fost prelungit termenul de returnare a donațiilor pentru achiziționarea Cumințeniei Pamantului Executivul a decis, in ședința de vineri, adoptarea unei ordonanțe de urgența care amana cu un an termenul pentru restituirea donațiilor stranse in vederea achiziționarii sculpturii lui Constantin Brancuși…

- Restituireadonațiilor pentru rascumpararea sculpturii lui Constantin Brancuși„Cumințenia Pamantului” va fi amanata cu un an, a decisvineri seara Guvernul, printr-o ordonanța de urgența. Baniiurmau sa fie restituiți pana la 31 decembrie 2019.„Este vorba de ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului…

- Ministerul Culturii anunta continuarea restituirii donatiilor efectuate in cadrul subscriptiei publice pentru achizitionarea sculpturii "Cumintenia Pamantului" apartinand lui Constantin Brancusi, suma returnata pana in acest moment reprezentand 35,76% din totalul donatiilor facute in cadrul campaniei…

- Ministerul Culturii a anuntat joi ca a mai restituit 1,5 milioane de lei din donatiile efectuate in cadrul subscriptiei publice pentru achizitionarea sculpturii „Cumintenia Pamantului”, de Constantin Brancusi, si, potrivit avocatului Bogdan Grabowski, nu a avut loc o discutie cu proprietarii de la preluarea…