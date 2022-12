Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, marti, adoptarea declatatiei ministrilor de Externe NATO in cadrul reuniunii pe care a gazduit-o la Bucuresti. Documentul reitereaza sprijinul pentru Ucraina, importanta regiunii Marii Negre, condamarea agresiunii Rusiei si atacurile rusesti asupra…

- Romania a pledat de-a lungul anilor pentru recunoasterea semnificatiei strategice a regiunii Marii Negre pentru Alianta Nord-Atlantica, iar razboiul declansat impotriva Ucrainei este cea mai crunta expresie a ingrijorarilor noastre de-a lungul timpului, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Disperate sa isi salveze fiii si sotii de pe linia frontului din Ucraina, tot mai multe femei din Rusia pun presiune pe regimul de la Kremlin. Potrivit Bloomberg, este inca un semnal al nemultumirii tot mai mari cauzate de razboi.Eforturile pana acum izolate ale sotiilor si mamelor au luat amploare…

- Alegerea Romaniei pentru un nou mandat in cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) reprezinta o confirmare a recunoasterii de care se bucura in cadrul organizatiilor internationale cu activitati in domeniu, precum si a profilului tarii noastre „de actor angajat si credibil in forurile multilaterale,…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, luni, atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra unor obiective civile din centrul Kievului si din alte orase ucrainene. Una din rachete a lovit aproape de sediul ambasadei Romaniei la Kiev. "Condamn cu fermitate atacurile cu rachete rusesti impotriva…

- Ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a fost convocat luni, 3 octombrie, la sediul MAE, din dispoziția ministrului de externe Bogdan Aurescu, ca urmare a anexarii ilegale a regiunilor ucrainene Luhansk, Donețk, Herson și Zaporizhzhia de catre Federația Rusa. Cu aceasta ocazie, Romania și-a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat, duminica, la declarațiile lui Aleksandr Lukașenko, care a spus ca Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei și in alte state, inclusiv Romania. Astfel, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a chemat…

- Imbracata intr-o rochie galbena și camașa albastra, in timpul discursului despre “Starea Uniunii,” Ursula von der Leyen a adus nu doar elogii și cohorte de promisiuni de susținere a Ucrainei, dar a și recunoscut ca Occidentul nu a ascultat de ingrijorarile est-europenilor. Ca o remarca de luat in seama…